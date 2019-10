Lazio - Torino, Strakosha: "Vogliamo restare in alto". Poi una dedica...

La Lazio c'è e vuole restare in alto. Dare seguito alla vittoria di Firenze battendo il Torino e proiettarsi verso piacevoli lidi. Intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel a ridosso del match contro i granata di mister Mazzarri (stasera sostituito in panchina dal vice Frustalupi), il portiere biancoceleste, Thomas Strakosha, ha presentato la sfida: "Oggi ci aspetta una partita importantissima, vogliamo restare in alto in classifica perché abbiamo già perso diversi punti. I granata saranno sicuramente motivati, ma lo saremo anche noi. Questa sera chi sarà più concentrato vincerà: vorrei dedicare una vittoria a mio fratello che ha compiuto gli anni in settimana". Poi ai microfoni di DAZN: "Come non essere Immobile-dipendenti? Giocare da squadra. Questo può aiutare anche Ciro a segnare ancora di più. Dobbiamo aiutarlo come lui aiuta a noi".

