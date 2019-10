Lazio - Torino, la diretta: dove vedere la partita in tv e in streaming

Non c'è tempo per tirare il fiato, la Lazio deve tornare immediatamente al lavoro.C'è il turno infrasettimanale: all'Olimpico arriva il Torino di Mazzarri, alla ricerca di una vittoria che manca da più di un mese (2-1 al Milan). Per i tifosi biancocelesti che non avessero la possibilità di andare allo stadio, resta sempre l'opzione tv. Appuntamento mercoledì 30 ottobre, fischio d'inizio previsto per le ore 21: la sfida sarà trasmessa su DAZN. La partita sarà visibile anche da tutti gli abbonati Sky che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN: il canale di riferimento per DAZN1 è il 209 (e sul 212 in caso di eventi contemporanei).

LE PROBABILI DI LAZIO-TORINO

