Serie A, al Torino basta Karamoh per mandare ko l'Udinese

Terzo risultato utile consecutivo per il Torino che dopo aver battuto la Fiorentina e aver pareggiato contro l'Empoli batte anche l'Udinese, al momento diretta concorrente per il settimo posto. Alla squadra di Juric basta un gol di Karamoh annullato dal direttore di gara ma convalidato dal Var per conquistare i tre punti e scavalcare proprio i friulani in classifica. La squadra di Sottil rimane a 29 punti mentre i granata salgono a 30.