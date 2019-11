Serie A, Caprari rianima la Sampdoria: Spal ultima in classifica

Beffa tremenda per la Spal, battuta e superata in classifica dalla Sampdoria in pieno recupero. Decisivo Caprari, entrato al posto di Bonazzoli all'89', appena in tempo per regalare la seconda vittoria stagionale ai blucerchiati. In generale la Spal ha mostrato maggiore organizzazione di gioco, ma ha avuto la colpa di non capitalizzare. Ranieri lascia tutta la partita Quagliarella in panchina e opta per un 4-4-2 molto prudente. Quando ormai lo 0-0 sembrava scontato, Depaoli mette la palla in area dalla destra, Ramirez prolunga e Caprari di testa batte Berisha. Sampdoria che sale a 8 punti, aggancia il Genoa e lascia alle spalle a 7 il Brescia e la squadra di Semplici.

