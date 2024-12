Serie A | Il Verona espugna il Dall'Ara: l'autorete di Castro condanna il Bologna

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Si è ufficialmente conclusa la 18ª giornata di Serie A con il Verona che compie una piccola impresa battendo il Bologna per 3-2. La squadra di Italiano inizia al meglio passando in vantaggio con il giovane Benjamin Dominguez che apre le marcature al 20°, gli scaligeri però reagiscono e firmano prima il pari con il gol di Sarr e poi passano in vantaggio con Tengstedt. Nella ripresa i felsinei rimangono in dieci per l'espulsione di Pobega ma riescono comunque a pareggiare sempre con Dominguez che firma la sua personale doppietta. Nel finale a regalare il successo alla squadra di Zanetti è uno sfortunato autogol di Castro che permette al Verona di conquistare tre punti importantissimi e di salire a 18 punti in classifica, rimane invece a 28 il Bologna.