Verona, Zaccagni: "Contro la Lazio gara difficile, ma puntiamo al massimo"

E adesso il Verona. Dopo aver battuto la Spal con un netto 5-1, la Lazio è già proiettata alla gara di mercoledì prossimo contro gli scaligeri di Juric, recupero causa Supercoppa italiana della diciassettesima giornata di Serie A. Verona che nell'ultimo turno ha pareggiato per 1-1 contro il Milan a San Siro. A tal proposito, Mattia Zaccagni, centrocampista gialloblù, è intervenuto ai canali ufficiali del club al termine del match, proiettandosi già alla gara contro i biancocelesti allo Stadio Olimpico: "La gara contro la Lazio? Andremo a giocarcela come sempre, anche se sarà una gara difficilissima. Cercheremo di imporre il nostro gioco per portare a casa il massimo".

