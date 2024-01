Calciomercato Lazio | Kamada, il Galatasaray fa sul serio: i dettagli

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO - Daichi Kamada può lasciare la Lazio già in questa finestra di mercato. Sul centrocampista giapponese è forte l’interesse del Galatasaray che ha allacciato contatti con l’entourage del giocatore e anche con la Lazio. Kamada sta giocando poco, non s’è integrato nel sistema tattico di Sarri, sta faticando da mezzala, mentre nel Galatasaray potrebbe tornare ad agire da trequartista, suo ruolo naturale, visto che la squadra di Okan Buruk gioca con il 4-2-3-1. Kamada preferirebbe aspettare offerte da campionati più competitivi, non appare convintissimo di approdare in Turchia, ma i dirigenti del Galatasaray sanno lavorando per persuadere il ragazzo e anche la Lazio che ha chiesto circa dieci milioni per vendere subito l’ex Eintracht.

GIORNI IMPORTANTI - Troppi per i giallorossi di Istanbul che vorrebbero spendere non più di 5-6 milioni per un calciatore che a giugno potrà liberarsi a parametro zero. Anche perché, per convincere Kamada, i turchi sarebbero pronti a mettere sul piatto un ingaggio superiore a quello che il giapponese percepisce a Roma (si parla di circa 4 milioni a stagione ndr). Nel caso dovesse partire Kamada - ipotesi che a Formello tendono ancora a raffreddare - la Lazio si muoverebbe per trovare un sostituto. Saranno dunque giorni caldi sul fronte del centrocampo, Kamada reclama spazio, il Galatasaray ci prova e la Lazio attende...

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.

Pubblicato ieri alle 12:01