Coppa Italia, l'outsider Rafia regala la vittoria e i quarti alla Juventus

Vince la Juventus ma solo ai supplementari contro un buon Genoa mai dato per vinto fino alla fine. Eppure per la squadra di Pirlo le cose si erano messe bene sin da subito: i bianconeri passano in vantaggio dopo 90 secondi dall'inizio delle gara con la rete di Kulusevski e al 25' del primo tempo sono già in vantaggio di due reti grazie al raddoppio di Morata La squadra di Ballardini però prima della chiusura dei 45 minuti trova la rete che accorcia le distanze con Czyborra. Al minuto 74' un gol bellissimo del Melegoni, cresciuto nel vivaio dell'Atalanta, regala il pareggio al Genoa e trascina la Juventus ai supplementari. A decidere la gara, e anche il passaggio del turno, è il giocatore che non ti aspetti: Rafia, centrocampista classe '99, che al suo esordio ha segnato la rete della vittoria approfttando di un rimpallo in area. La Juventus ai quarti incontrerà la vincente del match di domani tra Sassuolo e Spal.

Lazio - Roma, i bookmakers vedono favoriti i giallorossi: le quote del match

Coppa Italia, il Napoli fatica ma passa il turno: Empoli superato 3-2

TORNA ALLA HOMEPAGE