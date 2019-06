Calciomercato Lazio, Immobile piace a tanti: offerta in arrivo?

CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio deve guardarsi dalle big per proteggere Luis Alberto e Milinkovic Savic. I due centrocampisti piacciono molto in Italia e in Europa, ma Inzaghi li considera assolutamente al centro del suo progetto. Il serbo e lo spagnolo non sarebbero gli unici sotto la lente di ingrandimento. Un altro fedelissimo del tecnico piacentino, infatti, piace a molte squadre. Di chi stiamo parlando? Di Ciro Immobile. L'attaccante è in vacanza in Sardegna con moglie e figlie (tra poco più di un mese Jessica gli regalerà un maschietto, ndr), ma il suo nome è destinato ad accendere il calciomercato. Colpa o merito del Dalian Yifang che avrebbe messo gli occhi proprio sul bomber di Torre Annunziata. Dopo Hamsik e Carrasco, il club orientale vorrebbe regalarsi anche l'attaccante biancoceleste. Già a gennaio i cinesi si erano fatti sotto per portare il calciatore a Dalian e avevano messo sul piatto 60 milioni di euro. La Lazio e il giocatore avevano rispedito al mittente la proposta ma, secondo quanto riportato da Il Tempo, ora il club sarebbe pronto ad alzare ancora la posta. Insomma a Formello è in arrivo una proposta monstre (si parla di circa 80 milioni per il cartellino e di oltre 10 milioni a stagione di ingaggio, ndr). Come si comporteranno Ciro e la società? La voglia di continuare insieme c'è e l'ipotesi di un addio appare molto remota, ma nel calcio mai dire mai.

