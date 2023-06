Calciomercato Lazio | Rebus Milinkovic: Di Marzio svela il suo futuro

TUTTOmercatoWEB.com

C'è sempre Milinkovic-Savic al centro del mercato della Lazio. Il futuro del serbo è ancora tutto da decidere, tenendo bene a mente il suo contratto in scadenza nel 2024. Nessuna trattativa in corso, per ora, secondo l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio: "La richiesta di Lotito è di 40 milioni di euro, destinata scendere a 32 più bonus, è sul mercato solo perché ha un anno di contratto. Offerte concrete non sono arrivate, solo sondaggi, dall’Inter e dalla Juventus nel caso in cui Rabiot non rinnovi, in questo momento non c'è nessuna trattativa in corso", queste le parole ai microfoni di Sky Sport.