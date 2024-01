Calciomercato Lazio | Rowe alza il muro: trattativa saltata, ecco perché

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La Lazio c'ha provato, ha sondato il terreno con il Norwich e con gli agenti di Jonathan Rowe. Piaceva eccome l'esterno dei Canaries, 13 gol in questa stagione, tecnico e rapido, ottimo dell'uno contro uno, proprio il profilo che sta cercando la Lazio. La dirigenza biancoceleste però si è dovuta scontrare con il muro alzato non tanto dal Norwich, quanto dal giocatore stesso. Rowe non vuole trasferirsi in Italia, il suo obiettivo è la Premier League che sia subito o in estate. Il classe 2003 considera (non a torto) quello inglese il miglior campionato al mondo e lì vuole mettersi in mostra e giocarsi le sue possibilità. Su di lui ci sono già diversi club di Premier come West Ham, Brighton, Aston Villa ed Everton e proprio a quel salto che mira Rowe che ha detto no all'ipotesi italiana. Ora la Lazio studierà nuove soluzioni, sperando in qualche occasione nelle ultime ore di mercato...

Pubblicato il 29/01