Calciomercato Lazio, scambio Acerbi-Rugani: la situazione

La Lazio si muove sul mercato in vista della prossima stagione. La società è al lavoro per rinforzare la difesa e nelle ultime ore si è scaldata la pista che porta a Daniele Rugani, difensore della Juventus. Il calciatore è un vecchio pallino di Maurizio Sarri, che lo ha allenato ai tempi dell'Empoli, e il tecnico già lo scorso anno aveva fatto il suo nome.

L'idea che si è profilata in queste ore però arriva direttamente da Torino: uno scambio tra Rugani e Acerbi. Il difensore della Lazio ha chiesto di essere ceduto e uno scambio in questo caso potrebbe essere perfetto. Rugani non ha spazio a Torino e i bianconeri sono alla ricerca di un profilo di esperienza per sostituire Chiellini. Da capire come far collimare costi cartellino e ingaggi, difficile, ma non impossibile.

