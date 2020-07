FORMELLO - Lazio, cinque giorni per recuperare. Da valutare Radu e Jony

Cinque giorni (la prima volta dalla ripresa del campionato) per recuperare le forze e le energie in vista della partita contro la Juventus, ma anche per valutare le situazioni che riguardano l'infermeria. Non ce la faranno sicuramente i lungodegenti Marusic, Correa, Leiva e Lulic. Andranno invece monitorate le condizioni di Radu. Il romeno ha ricevuto un pestone a inizio gara da Okaka molto doloroso. Ha stretto i denti per rimanere in campo nel primo tempo, poi al 50esimo ha lasciato spazio a Bastos. Anche Jony non è al meglio e andrà valutato, così come rivelato da Inzaghi nel post-gara.

Vavro aveva saltato la seduta di rifinitura, è rientrato fra i convocati ma è alle prese con qualche fastidio fisico, tanto che il tecnico biancoceleste ha deciso di non rischiarlo, preferendo schierare Parolo in difesa dopo l'uscita di Luiz Felipe. Il brasiliano era rientrato dopo un lungo stop per un problema muscolare giocando un tempo contro il Lecce al Via del Mare, poi aveva dovuto subito fare i conti con affaticamento. Anche lui verrà gestito. La Lazio al termine della sfida si è messa subito in viaggio alla volta della Capitale. La ripresa è stata fissata per le ore 18.00, ma potrebbe anche essere spostata nella mattinata per permettere al gruppo di usufruire successivamente di qualche ora in più di riposo. In campo si vedranno soltanto i calciatori che non hanno preso parte alla gara e quelli subentrati nella ripresa. Per gli altri previsto solo un leggero lavoro di scarico.

Pubblicato il 16-07 alle 01,05