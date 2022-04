Genoa - Lazio, Immobile da record: staccato lo storico Boniperti

TUTTOmercatoWEB.com

Tripletta personale per Ciro Immobile che contro il Genoa si rivela una sentenza. Prima firma il 2-0 su assist di Lazzari, poi cala il tris sui grifoni con una splendida azione e infine sigla il poker vincente. Giornata speciale per il capitano della Lazio che si riscatta dopo la delusione con la Nazionale e stacca in una sola giornata lo storico Boniperti a quota 178 centri al quattordicesimo posto nella classifica all time dei marcatori del campionato italiano. Infatti, la tripletta odierna targata Immobile permette al centravanti di raggiungere 179 gol in Serie A, portandosi ad solo una distanza da Quagliarella al tredicesimo posto. Non solo, perché il Marassi porta fortuna a Ciro Immobile: con oggi sono 15 reti in 15 confronti diretti contro i rossoblù, compresa la Coppa Italia. Il King si è rialzato e adesso spinge la Lazio con il sogno di portarla in Europa.