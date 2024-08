Lazio, Baroni a LSC: "Questa è la mentalità. Castellanos? Uno come lui..."

Nel post partita di Southampton - Lazio, terminata 1-1 grazie al gol di Brereton Diaz e Castellanos, l'allenatore Baroni è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel per commentare la gara del St Mary's Stadium:

"Stasera è stata una partita vera, giocata col piglio giusto e con compattezza. Queste sono partite difficili, secondo me sul loro gol c'era fallo su Isaksen sotto la nostra panchina ma abbiamo giocato con personalità, la mentalità che cerchiamo. Sono contento. Dobbiamo esaltare il collettivo, giocare di insieme, essere dentro la partita. Dele Bashiru non è entrato perché ha avuto un intervento al dente, ma abbiamo avuto qualche defezione. Ho voluto mettere dentro Castovilli, Gila. Hanno bisogno di entrare subito in condizione. Il gruppo sta crescendo. Abbiamo gestito con personalità, abbiamo aggredito, gestito bene i duelli.

Nella prossima gara alzeremo il minutaggio di giocatori che hanno giocato meno, stiamo aspettando l'imminente ingresso di Tavares. Non dobbiamo pensare agli 11 titolari ma alla squadra. Devono essere tutti pronti a entrare dentro, questa è la mentalità che voglio dare a questa squadra. Non mi piace il calcio posizionale, l'evoluzione calcio vede dinamicità, pressione, questo toglie all’avversario le giocate. Noi si lavora per questo, i ragazzi stanno seguendo, si rendono conto che è meglio fare una corsa in avanti che indietro. Occorre equilibrio ma la squadra ha fatto bene. Loro erano fisici, hanno ritmo, noi siamo stati sempre in partita anche quando c’è stata l'espulsione.

Taty ha fatto gol, ma io ho sottolineato quella palla che non è entrata. Uno come lui deve fare gol. Abbiamo avuto occasioni, come con Lazzarima anche tante altre. Bisogna attaccare l'area, la porta, bisogna tirare".

Pubblicato il 07/08