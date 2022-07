Lazio, cena di squadra: presente anche Lotito - FOTO & VIDEO

Serata speciale quella di questa sera per la Lazio. Dopo l'amichevole con la Triestina infatti tutta la squadra, il mister Sarri, lo staff e la società si sono recati al ristornate Antiqva ad Auronzo di Cadore per la classica cena che si tiene ogni anno prima della fine del ritiro. Luis Alberto e Hysaj i primi ad arrivare seguiti dai baby Romero e Raul Moro e il nuovo acquisto Gila.

Alla spicciolata è arrivato poi il resto della squadra: Basic, Casale e ovviamente Ciro Immobile, come sempre il più acclamato e che si è prestato a foto e autografi con i tifosi presenti. Bagno di folla anche per Alessio Romagnoli. Presente anche il presidente Claudio Lotito che in precedenza ha presenziato anche all'amichevole contro la Triestina allo Zandegiacomo.

