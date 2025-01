Lazio, errori, svarioni e confusione: col Como è solo 1-1

La Lazio non riesce a rialzarsi dopo il ko nel derby. La squadra biancoceleste non va oltre l’1-1 in casa contro il Como. Una prestazione non scintillante quella delle aquile che hanno chiuso in vantaggio la prima frazione senza meritare particolarmente. A complicare le cose ci ha pensato il rosso più che dubbio rimediato da Tchaouna. Lazio che deve mangiarsi le mani per la clamorosa occasione avuta nel finale con Dia e Guendouzi che non sono riusciti a calciare praticamente a porta vuota. Un mezzo passo falso per la squadra di Baroni.

FORMAZIONI - In piena emergenza tra infortuni e squalifiche, Baroni rivoluziona la Lazio. Spazio a Lazzari e Pellegrini come terzini, mentre tocca a Gigot affiancare Romagnoli. In avanti Dele Bashiru viene schierato a sinistra con Tchaouna prima punta, mentre Dia e Isaksen con confermati nel 4231.

PRIMO TEMPO - Inizio shock della squadra capitolina che sbaglia l’approccio e regala sei occasioni nitide al Como nei primi dieci minuti. La prima dopo appena pochi secondi con Fadera che sbaglia fortunatamente lo stop permettendo il recupero di Lazzari. Poco dopo errore in costruzione di Rovella e il Como arriva davanti a Provedel con Nico Paz che prova il tocco sotto che esce di poco. Un minuto dopo Provedel sbaglia completamente l’uscita su un calcio piazzato, Kempf colpisce di testa e palla che scheggia il palo e si perde sul fondo. Nico Paz va al tiro prima di testa e poi di piede non inquadrando lo specchio, mentre Strefezza calcia centrale e Provedel respinge. La Lazio prova a rialzarsi affidandosi agli strappi di Dele Bashiru, mentre il Como perde Nico Paz dopo un duro scontro con Gigot. I biancocelesti faticano, ma mano a mano crescono. Isaksen e Dele Bashiru sulle fasce provano ad accendersi sulle fasce, mentre la squadra alza il baricentro. Al 33’ la Lazio trova il gol: Dia riceve palla in area si gira e trova l’angolino basso battendo Butez e facendo esultare l’Olimpico. Capitolini avanti all’intervallo, bravi a sfruttare l’occasione avuta ma con troppa sofferenza.

SECONDO TEMPO - La ripresa si apre come il primo tempo e il Como sfiora il pari:colpo di bestia di Dossena e salvataggio sulla riga di Gigot che mette in corner. Lazio ancora imballata di testa che fatica a ritrovarsi. Pellegrini rischia rimediando prima un giallo e poi trattenendo Assane Diao. Il rosso arriva pco dopo e a prenderlo è Tchaouna che prende due gialli più che dubbi in una manciata di secondi che costringe la squadra biancoceleste in inferiorità numerica. Baroni richiama Lazzari e Pellegrini per inserire Marusic e Nuno Tavares. Strefezza si divora il pari, mentre Isaksen lanciato in contropiede da Marusic costringe Butez a superarsi per evitare il raddoppio. Provedel provvidenziale su Fadera al 70’, ma due minuti dopo il pari del Como arriva con Cutrone bravo a girare in porta il cross di Strefezza. La Lazio incassa il colpo e inserisce Hysaj per Isaksen, ma ha una colossale occasione per tornare in vantaggio: cross di Dele Bashiru, una deviazione sposta la traiettoria e libera Dia e Guendouzi davanti la porta sguarnita, ma i due cincischiano e non riescono a calciare. Dopo quattro di recupero la gara finisce in parità sull’ultima occasione di Marusic bloccata da Butez.

Pubblicato il 10/01