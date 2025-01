Lazio, Fiorentina ancora indigesta: i pali e De Gea fermano la rimonta

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio cade in casa contro la Fiorentina in un match incredibile. I primi venti minuti negativi costano ancora cari alla squadra di Baroni che cedono al nervosismo prima e poi devono imprecare contro la sfortuna. Sì perché Adli e Beltran costruiscono il doppio vantaggio toscano, ma i capitolini vanno vicinissimi alla rimonta nel recupero. Marusic prima accorcia e poi costringe De Gea al miracolo, mentre Pedro centra il palo all’ultimo pallone disponibile.

FORMAZIONI - Baroni cambia poco rispetto al giovedì europeo. Appena tre novità per il mister biancoceleste che inserisce Provedel, Pellegrini e Dele Bashiru rispetto al match con la Real Sociedad. Sorprende l’esclusione di Rovella, ma il mister della Lazio ha spiegato che ha voluto far rifiatare l’ex Juve. In attacco nessuna sorpresa con Isaksen, Dia e Zaccagni alle spalle di Castellanos.

PRIMO TEMPO - Inizio anche positivo della Lazio che si fa vedere in acanti con un paio di iniziative, ma a passare al primo affondo è la Fiorentina. Errore di Marusic che lancia la viola per un’azione che porta al tiro Adli, Provedel non è perfetto e la palla si infila in rete. Biancocelesti che subiscono il colpo e dopo poco anche il raddoppio: azione di Folorunsho e cross di Dodo per Beltran che appoggia in rete di testa. Zaccagni e compagni faticano a entrare in partita con errori in serie e poche chance in fase offensiva. Al 25’ ci prova Pellegrini dalla distanza, ma la palla esce. Un paio di iniziative dalla destra vengono allontanate dalla difesa toscana, mentre su una palla sporca dopo un corner ai giocatori di Baroni non riesce il tap in a pochi passi dalla porta. Fiorentina che quando attacca fa male e solo il palo nega il tris a Beltran. La confusione della Lazio prosegue con la squadra di Palladino che rallenta il gioco e gestisce il match fino all’intervallo.

SECONDO TEMPO - Baroni torna in campo con Pedro e Rovella al posto di Isaksen e Dele Bashiru. Proprio i due nuovi entrati sbattono sul muro viola, la gara continua a essere nervosa e Rapuano non sembra gestirla al meglio. Gila spedisce due volte alle stelle dal limite. Baroni richiama anche Pellegrini per Hysaj. Adli riesce a farsi espellere al momento della sostituzione per perdita di tempo. Lazio che non riesce a premere e l’occasione migliore arriva al 66’ quando su un cross Dia colpisce male, De Gea si scontra con Castellanos e la palla sbatte sul palo prima che Gosens spedisca in angolo. La Lazio continua a girare palla, ma non abbatte mai il muro toscano con la squadra di Palladino brava a difendersi e a perdere tempo. Con la forza della disperazione i biancocelesti continuano a premere e la partita la riapre Marusic al 92’ bravo di testa a insaccare sulla sponda di Hysaj. Baroni viene espulso per proteste per le continue perdite di tempo viola. Il montenegrino sfiora il pareggio al 95’ quando solo un miracolo di De Gea leva la palla dall’incrocio dei pali. Nulla in confronto a quello che succede al 98’ quando Pedro calcia a botta sicura dal limite e colpisce il palo interno. Una serata storta dall’inizio alla fine

Pubblicato il 26/01