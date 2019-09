Lazio - Genoa, i numeri del match: la seconda all'Olimpico di Andreazzoli...

Una vittoria per ripartire dopo la sconfitta in casa dell'Inter. La Lazio vuole rialzare la testa, cercando contro il Genoa di essere più concreta rispetto a San Siro e a quasi tutte le partite di questo segmento iniziale di stagione. Davanti avrà Andreazzoli, che ai laziali evoca uno dei ricordi più dolci della storia: la finale di Coppa Italia del 26 maggio 2013 vinta contro la Roma. I numeri di Lazio - Genoa.

Sono 96 le partite disputate tra Lazio e Genoa in A, 37 vittorie per i liguri, 35 per i romani e 26 pareggi.

Nelle ultime 9 sfide tra campionato e Coppa Italia bilancio positivo per la Lazio: 5 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte.

Per quello che riguarda i match disputati all’Olimpico in Serie A la Lazio è ampiamente in vantaggio con 24 successi a 8, mentre 16 sono i pari.

A questi bisogna aggiungere 8 incontri in Serie B (4 pareggi e 4 vittorie laziali) e 4 in Coppa Italia (1 pareggio e 3 successi biancocelesti).

La Lazio è la vittima preferita del Genoa in Serie A sia in termini di vittorie (37), che di gol segnati (138).

Il pareggio è il grande assente all'Olimpico, visto che manca dal 2008, da allora 5 vittorie a testa.

Secondo scontro diretto tra Inzaghi e Andreazzoli da allenatori.

Il primo lo scorso anno in Empoli - Lazio, finita 1-0 per la squadra di Inzaghi grazie a un gol di Parolo.

Sarà la seconda volta di Andreazzoli da avversario all'Olimpico: la prima da allenatore della Roma risale alla storica finale di Coppa Italia del 26 maggio 2013, decisa dal gol di Lulic al 71'.

Inzaghi affronterà per l'ottava volta i liguri e i numeri dicono 4 vittorie, 2 ko e un pareggio.

Ciro Immobile ritroverà il Genoa con cui ha giocato nel 2012-13 collezionando 33 presenze e cinque gol.

Immobile contro il Genoa tra campionato e Coppa Italia ha 8 reti all’attivo, di cui 3 firmate con la maglia del Torino.

Oltre a Ciro ha punito 2 volte il Genoa Sergej Milinkovic.

Bilancio di 1 gol al Grifone per Luis Alberto, Parolo, Wallace, Bastos e Caicedo.

Luis Alberto nell'aprile 2017 ha segnato in casa del Genoa la sua prima rete con la maglia della Lazio firmando il 2-2 al fotofinish.

Nel Genoa militano due ex come Marchetti e Pandev.

Pandev ha punito la Lazio 6 volte da avversario.

Un gol per Criscito e Sanabria contro i biancocelesti nell'ultimo precedente a Marassi.

