Lazio, il primo posto è tuo! Bologna battuto 2-0 con Magic Luis e Correa

Dopo vent'anni riecco la Lazio prima in Serie A in piena lotta per lo scudetto. All'Olimpico, in un clima di festa generale tra uno stadio pieno e l'abbraccio all'ex Mihajlovic, i biancocelesti battono 2-0 il Bologna con i gol di Luis Alberto e Correa. Entrambi nel primo tempo, spaziale per gli uomini di Inzaghi. I rossoblù giocano comunque una grande partita, vanno pure in rete due volte, e per due volte il VAR dice (giustamente) no. Momentanea festa finale: tra rinvii e polemiche, al primo posto c'è di sicuro la squadra che fino ad oggi ha espresso il miglior calcio in Italia.

INDIAVOLATI - C’è una Lazio che gioca per il primo posto. E si vede. I biancocelesti hanno il fuoco dentro e partono a mille: Correa si divora un gol fatto, Luis Alberto sfiora il palo di pochissimo. Ma è questione di attimi: al 18’ Luis calcia da fuori e infila Skorupski. Passano 3’, Il Tucu imbeccato da Magic Luis stavolta non sbaglia e fa 2-0. Poco prima Strakosha salva su Soriano: decisivo. Il Bologna è comunque vivo, rispecchia il carattere di Sinisa Mihajlovic, corre e produce occasioni. Orsolini sfiora l’1-2, la Lazio abbassa il ritmo dopo una prima parte della partita giocata a perdifiato. Si va al riposo con un doppio vantaggio.

LA FORZA DEL GRUPPO - Il Bologna va sempre all’attacco. Da calcio d’angolo Denswill fa gol, ma c’è il tocco con il braccio. Abisso va al VAR e annulla tutto. Mihajlovic mette dentro Sansone e Santander per aumentare il peso offensivo. Inzaghi toglie Luis Alberto, che già in occasione del gol accusava un piccolo problema muscolare e dentro Parolo. Al 62’ Immobile va vicino al tris, ma il Bologna accorcia con Tomiyasu, bravo a sfruttare una disattenzione di Radu. Ma protagonista ancora il VAR: gol annullato per una precedente posizione di fuorigioco millimetrica di Palacio. Soffre la Lazio, non tiene la palla e Inzaghi manda in campo Cataldi per Correa. All’84’ fuori Immobile, a secco e in campo Caicedo. Si soffre nei minuti finali tutti insieme, ma la festa ha poi inizio. Altri tre punti, primo posto in attesa dei recuperi delle altre.

Pubblicato il 29/02