Lazio, Inzaghi in conferenza: "Due punti persi, ma la prestazione c'è stata"

La Lazio non riesce ad abbattere il muro Verona. Il palo nega per due volte a Luis Alberto la gioia del gol, in una partita sfortunata per i biancocelesti. Al termine dell'incontro il tecnico Simone Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa. La diretta scritta su Lalaziosiamonoi.it.

È mancata un po' di lucidità negli ultimi 16 metri? I giocatori hanno sentito un po' la tensione della partita?

"Abbiamo fatto una grande partita. In due giorni abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare per prepararla bene. Ci sono partite in cui fai 24/26 tiri, il portiere fa due miracoli e non la vinci. C'è rammarico per il risultato, ma mi prendo il punto ottenuto".

Lo ritieni un punto guadagnato o due punti persi?

"Credo siano due punti persi per quello che si è visto in campo, abbiamo fatto tanti tiri e preso due pali. Devo andare oltre, non guardare il risultato ma la prestazione. I ragazzi sono stati bravissimi, sono stati intensi contro una squadra organizzata e di valore. C'è del rammarico, ma mi prendo la prestazione. Infatti alla fine ho fatto i complimenti nello spogliatorio".

Un aggiornamento su Correa e Cataldi?

"Correa e Cataldi stanno un pochino meglio. Dobbiamo valutarli nei prossimi giorni se c'è la possibilità di recuperarli. Se non dovesse esserci, punteremo alla prossima. Sono due giocatori importanti, che ci darebbero delle rotazioni in più, specialmente questa settimana in cui abbiamo tre partite in sette giorni".

Pubblicato il 05-02 alle 22.48