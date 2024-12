Lazio, la storia di Jacopo Fazzini tra calcio, tennis e l'idolo Milinkovic...

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Una vita nello sport quella della famiglia Fazzini. Jacopo, centrocampista dell'Empoli, non avrebbe mai pensato di poter raggiungere la fama di suo nonno Giorgio, il quale era un tennista professionista, capitano della Nazionale di Coppa Davis. Ai tempi giocava insieme a Nicola Pietrangeli, una vera e propria icona del tennis a Viareggio. Il nonno con le mani, i nipoti con i piedi, la mela non cade lontana dall'albero: se Jacopo gioca a calcio, il fratello Tommaso invece gioca attualmente nella Nazionale maggiore di Beach Soccer. Il più piccolo dei Fazzini ha scelto il calcio e questa scelta pare gli stia dando ragione. Come riporta il Corriere dello Sport, dopo un inizio nel CGC - acronimo che sta per Centro Giovani Calciatori - è passato al Capezzano Pianore, a Camaiore. Poi, all'età di quattordici anni, il passaggio all'Empoli dopo l'incontro con Marco Bertelli. Nel vivaio riconosciuto come uno dei migliori d'Italia, Fazzini vince lo Scudetto under 16 e quello Primavera.

Il talento era troppo evidente per lasciarlo segregato in Primavera. Nel 2021-2022 l'esordio tra i professionisti in Coppa Italia contro l'Inter. Da lì la salita. Paolo Zanetti, ex tecnico dell'Empoli, nella stagione 2022-2023 gli dà fin da subito gradualmente più spazio fino a renderlo protagonista. Il futuro è tutto di Jacopo, tifoso della Fiorentina che ha come idolo Luka Modric, di cui condivide il ruolo, quello della mezz'ala. Chi invece lo ha fatto innamorare in Italia è stato Sergej Milinkovic-Savic, quasi a vedere attraverso il futuro, probabilmente a tinte biancocelesti.

