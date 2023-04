Lazio, Leiva: "Eternamente grato di aver vestito questo maglia. L'unico rimpianto..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Image Sport

Lucas Leiva ha lasciato un ricordo indelebile nel cuore di tutti i tifosi della Lazio. Cinque anni bellissimi quelli trascorsi nella Capitale che il brasiliano ha ricordato ai microfoni di Lazio Style Radio: "Quello contro il Benevento è stato un gol importante. Quelle settimane lì ho fatto tre/quattro gol di fila, ho abituato i tifosi un po’ male (ride, ndr), segnare non è mai stata la mia priorità. La Lazio è casa mia. Quando tornerò a Roma andrò a Formello, ho creato legami importanti che continuano nel tempo. Sono contento che la Lazio stia andando bene, abbiamo vinto due derby, speriamo di riuscire a raggiungere la Champions per vedere la Lazio alla grande il prossimo anno".

SARRI - “Quando è arrivato abbiamo avuto un periodo molto difficile, poi nella seconda parte dell’anno siamo cresciuti tanto come squadra e alla fine ci siamo qualificati per l'Europa League. Quest’anno ha fatto tanti cambi e la squadra continua a crescere, ha un’identità molto forte. Spero che continui così, il calcio italiano è sempre più difficile ma la squadra sta crescendo”.

DIFESA - “Sarri è un allenatore che lavora tanto sulla difesa, difende in modo diverso da tutti gli altri, quando i giocatori capiscono il movimento, gli spazi, allora la difesa diventa molto solida. Tutte le squadre che hanno vinto campionati o sono finiti in Champions hanno una difesa solida. Quando non c’è Immobile non prendere gol è ancora più importante. Il calcio di Sarri è anche molto offensivo, tutto sta nel trovare l’equilibrio, all’inizio è stato difficile, quest’anno si è visto un miglioramento”.

BRASILE - “Il motivo che mi ha costretto a lasciare mi ha sorpreso perché non ho mai avuto problemi, adesso guardo avanti e vedo il lato positivo. Sono a casa vicino alla famiglia e agli amici, questo mi ha dato tranquillità per prendere la decisione di ritirarmi. Pian piano inizierò il prossimo step della mia vita, tornerò a Roma per vedere i compagni, le partite, sempre con la Lazio nel cuore”.

FUTURO - “Sicuramente il calcio farà parte della mia vita. Oggi non mi vedo come un allenatore, più come una persona che può aiutare nella gestione nella società, o gestione di carriere dei calciatori. Devo capire anche io provando, come allenatore non mi ci vedo in questo momento".

LAZIO - “Mi ricordo benissimo il mio esordio (Supercoppa contro la Juventus, ndr), quella una partita chiave anche per la mia carriera nella Lazio. Stavo sostituendo Biglia e vincere un trofeo è stata un’emozione enorme, non scorderò mai l’affetto dei tifosi. Ho solo bei ricordi, la Lazio mi ha dato tanto e sarò eternamente felice per aver avuto l’opportunità di aver giocato con questa maglia. I miei figli? Pedro è impazzito mentre guardavamo il derby, lui anche ha tanti amici a Roma ancora. La Lazio è stata importantissima non solo per me ma anche per la mia famiglia. Rimpianti? Quando il campionato è stato fermato per il Covid, quell’anno loscudetto era una possibilità molto grande. Questo è il rimpianto più grande sicuramente”.

TIFOSI - “Vorrei ringraziare i tifosi e la Curva per lo striscione al derby. Mi sono emozionato, non avevo dubbi sul loro affetto ma quel messaggio mi ha reso davvero felice. Ci vediamo presto sicuramente”.

Pubblicato il 31/03 alle 16.25