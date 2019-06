Lazio, Leiva: "Liverpool periodo importante, ma mi sto legando ai biancocelesti"

Un’altra stagione ad altissimo rendimento, conclusa con il secondo titolo in biancoceleste dopo la Supercoppa del 2017. Lucas Leiva, dopo dieci anni di Liverpool e più di 300 presenze, spera ora che anche i Reds possano chiudere con il trionfo in Champions League. Della finale contro il Tottenham, il centrocampista biancoceleste ha parlato al portale brasiliano Lance: “Se guardiamo alla storia dei due club nella competizione, il Liverpool sembrerebbe favorito. Ma dopo aver visto quanto fatto da queste due squadre in semifinale, onestamente non penso si possa indicare una squadra favorita. Tra l’altro c’è anche una rivalità essendo le formazioni dello stesso paese e questo anche rende anche la sfida più equilibrata”. Tre i connazionali in campo con la sua ex squadra, Alisson, Fabinho and Roberto Firmino: “Auguro una straordinaria finale a loro e a tutto il Liverpool. I tifosi amano i giocatori brasiliani e sono certo si sentano a casa. Credo sarà una grande gara. Per proseguire il livello di eccitamento delle semifinali, dico che finirà 3-2 per il Liverpool”.

LUCAS LEIVA E IL LIVERPOOL - “Il Liverpool ha una grande tradizione in Champions League, avendo vinto cinque titoli. La voglia di un trionfo è grande, come quella di tornare a vincere il titolo in Inghilterra dopo l’ultimo successo del 1991. Questo è un progetto di lungo termine iniziato qualche anno fa: il Liverpool ha costruito una base solida senza effettuare moltissimi acquisti estivi nelle ultime stagioni. Gli aggiustamenti vengono fatti in corso d’opera e Klopp ha fatto un grande lavoro”. Lucas Leiva è rimasto nel cuore dei tifosi del Liverpool: “Senza dubbio è stato un periodo importante. Nella mia carriera ho vestito soltanto le maglie di tre squadre e questo mi ha avvicinato molto ai club. Ognuno conosce il mio affetto e la mia gratitudine per il Gremio e il Liverpool. Fortunatamente sto riuscendo a creare questo legame anche qui alla Lazio”. Anche a Roma già lo amano.

Articolato pubblicato il 31/05/2019 alle 14.45