Lazio, Lotito: "Abbiamo qualche rimpianto, la squadra era attrezzata..."

Durante la conferenza stampa di presentazione del ritiro di Auronzo di Cadore, il presidente Lotito ha tracciato un bilancio della stagione che si sta per concludere: "La stagione finisce domani, vediamo quale sarà il posizionamento definitivo. Abbiamo qualche rammarico perché la squadra era attrezzata per fare molto bene. I cambiamenti portano assestamenti, gli assestamenti non hanno portato i risultati sperati in alcuni ambiti. In generale abbiamo raggiunto un posizionamento che non ci fa rimpiangere eccessivamente quelle che erano le aspettative".

SARRI E ROSA - "Aver cambiato la guida tecnica ci ha fatto cambiare gli interpreti, quest’anno saranno ulteriormente avvicendati tenendo in piedi l'ossatura principale, puntando i calciatori maggiormente rappresentativi anche dal punto di vista qualitativo. Diciamo che stiamo lavorando per poter raggiungere gli obiettivi che ci eravamo prefissati lo scorso anno. Le aspettative sono tante, ma non dipende solo da quello che uno costruisce".

