Lazio, strappato il pass per gli ottavi: basta il gol di Immobile dell'andata

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Minimo sforzo, massimo risultato. Sicuramente non una bella partita, ma quello che contava di più era passare il turno. Missione compiuta. Le tante assenze possono essere un’attenuante, in Europa però serve un’altra Lazio per poter pensare di arrivare fino in fondo. Così come all’andata, il Cluj si dimostra un avversario più che modesto. La squadra di Sarri aveva l’obbligo di passare il turno, ora aspetta di conoscere il prossimo avversario agli ottavi di finale. La strada è ancora lunga.

SENZA GOL - Brutto primo tempo, un po’ meglio la ripresa. La Lazio approccia nel modo sbagliato, per sua fortuna nonostante i regali concessi all’avversario - clamoroso quello di Casale con Krasniqi che spreca tutto - il Cluj non riesce mai a calciare verso la porta di Maximiano. Il portoghese nei 180 minuti non tocca mai il pallone con le mani, a dimostrazione delle qualità offensive dei romeni. Gli errori peggiori però la Lazio li commette in avanti. Ha dell’incredibile la doppia occasione capitata sui piedi Vecino, che prima colpisce in faccia Scuffet, poi da zero metri non trova nemmeno lo specchio.

L’espulsione di Muhar ha reso ancor più facile la vita alla squadra di Sarri, che comunque rischia di complicarsi la vita da sola. Finale con il brivido per l’occasione capitata al minuto 88 a Yeboah, lasciato completamente solo al centro dell’area da Casale. Per fortuna della Lazio non trova la porta. Immobile ha la possibilità di chiudere il discorso a pochi istanti dal recupero, ma si allunga troppo il pallone e non riesce a spingerla dentro. Nei cinque minuti concessi dal direttore di gara il Cluj ci crede ma senza rendersi pericoloso. Basta il gol di Immobile dell’andata, ma da qui in avanti servirà un’altra Lazio in Conference.

Pubblicato il 23-02