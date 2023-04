Lazio, Torino e Juric ancora indigesti: Ilic gela l’Olimpico

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Niente, la Lazio di Sarri ancora una volta non riesce a battere il Torino di Juric. In una partita sporca e combattuta, ad avere la meglio sono proprio i granata. Decide un tiro dalla distanza di Ilic con la complicità di Provedel. Una sfida bloccata con i piemontesi bravi a spezzettare il gioco dei capitolini e a provare le ripartenze. Lazio che paga la giornata no dei suoi big da Luis Alberto a Milinkovic Savic passando per Felipe Anderson. Le aquile sono apparse troppo nervose e hanno mal digerito la direzione di gara di Ghersini, decisamente troppo benevola con gli ospiti, con Singo graziato in più occasioni. La corsa Champions resta aperta e Immobile e compagni mantengono un certo vantaggio, ma ora determinanti saranno anche i risultati delle altre.

FORMAZIONI - Sarri conferma Patric al fianco di Romagnoli, mentre sulla mediana tocca a Vecino sostituire lo squalificato Cataldi. Tridente leggero con Immobile in panchina a sei giorni dallo spaventoso incidente di domenica mattina.

PRIMO TEMPO - Pronti via e la Lazio va vicinissima al vantaggio: spunto di Pedro sulla destra e cross per Zaccagni che colpisce di testa, Vanja non è perfetto ma riesce a bloccare la palla sulla riga prima che la superi definitivamente. Dopo l’occasione iniziale, il match si fa più complicato per i biancocelesti. Il Torino si dimostra avversario temibile e dannatamente fastidioso per le aquile che non riescono a esprimersi al meglio. Hysaj protesta per una trattenuta in area di Singo, ma il direttore di gara fa correre molto e non punisce il terzino che letteralmente maltratta Zaccagni. I granata provano a colpire di rimessa, ma trovano un super Provedel che di piede dice no a Radonjic. Gara sporca con i piemontesi che picchiano duro e Ghersini troppo accomodante con la squadra di Juric. Lazio che continua a faticare e soffrire la fisicità avversaria, ma soprattutto si innervosisce troppo per i mancati gialli alzati nei confronti degli ospiti. Ammonito il solo Linetty, mentre Scingo viene graziato nonostante i continui interventi ai danni di Zaccagni. Una gara bloccata che si accende di colpo al 42’ quando Ilic prova il tiro dalla distanza, trovando un Provedel non perfetto e sbloccando il match. Il serbo, a lungo inseguito, regala al Torino il vantaggio con cui si chiude la prima frazione.

SECONDO TEMPO - La ripresa parte sulla falsariga del primo tempo e al 54’ Sarri prima a smuovere i suoi: fuori Vecino e Pedro, dentro Marcos Antonio e Immobile. L’Olimpico si infiamma e Zaccagni prova subito il guizzo, ma il suo tiro esce di poco. Il Toro prova la zampata in contropiede, ma Provedel si oppone a Radonjic. Lazio che gestisce bene il pallone, ma fatica a rendersi pericolosa. Sarri getta nella mischia anche Lazzari e Casale, ma la manovra capitolina è in difficoltà anche perché Luis Alberto e Milinkovic non sono brillanti e sono troppo nervosi. Juric vede le brutte e per evitare il doppio giallo a Singo, autore dei almeno cinque falli da ammonizione e che viene ammonito solo per aver allontanato il pallone a gioco fermo, lo richiama per Gravillon. Nella Lazio dentro anche Pellegrini per Marusic, ma il cronometro continua a scorrere. Sanabria viene chiuso in corner da Romagnoli all’86’, mentre Buongiorno spara alto di testa da buona posizione. Lazio con la forza della disperazione cerca almeno il pari. ma Vanja si oppone in qualche modo a Luis Alberto, mentre Zaccagni calcia alto dal limite. Gli affondi finali sbattono sulla difesa granata fino al 96’ e al successo del Toro.