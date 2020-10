Lazio, visite per Lazzari: stop di almeno due settimane per l'esterno

Dalla soddisfazione per la convocazione in Nazionale, all'amarezza per l'infortunio. Uno stop forzato per Manuel Lazzari che complica i piani dell'ex Spal e della Lazio. L'esterno ha fatto immediatamente ritorno nella Capitale, poi nella mattinata di ieri si è sottoposto in Paideia agli esami strumentali del caso. Stando a quanto riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, i controlli avrebbero evidenziato uno stiramento di primo grado ai flessori, un infortunio che potrebbe tenerlo fuori per due settimane almeno. Salterebbe le sfide di campionato contro Sampdoria e Bologna, ma soprattutto le due di Champions League contro Borussia Dortmund e Bruges. Il calendario fitto di impegni ravvicinati non aiuta. La speranza è di riaverlo in tempo per l'1 novembre, prima della sfida contro il Torino.

Pubblicato il 14-10 alle 8.45