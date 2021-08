MARIENFELD GIORNO 4 - Lazio, prove tattiche e lavoro atletico. I nazionali mettono benzina nelle gambe

AGGIORNAMENTO ORE 12.15 - Termina la seduta di allenamento mattutina. Prima i difensori, poi centrocampisti e attaccanti. Si sono avvicendati sul campo centrale per le prove tattiche. Sarri ha concesso il pomeriggio di riposo al gruppo, che si ritroverà domani mattina in campo per l'ultimo allenamento in terra tedesca.

AGGIORNAMENTO ORE 11.30 - Si fa inversione. Adesso tocca a centrocampisti e attaccanti svolgere un lavoro incentrato sulla tattica, mentre i difensori si spostano sul campo adiacente per la parte atletica con il preparatore Losi. Come successo con Correa e Immobile, stavolta è Acerbi a staccarsi e fare un lavoro differenziato

AGGIORNAMENTO ORE 11.00 - Sarri divide il gruppo a metà. Difensori sul campo per provare i movimenti difensivi: si lavora sulla linea e sul mantenimento delle distanze. Centrocampisti e attaccanti continuano sulla parte atletica. Lavorano a parte Correa e Immobile per migliorare la condizione.

AGGIORNAMENTO ORE 10.45 - Dopo un veloce lavoro tattico con tutto il gruppo, ci si è concentrati sulla parte atletica. Esercitazioni di mobilità, agibilità e rapidità.

AGGIORNAMENTO ORE 10.30 - Risveglio muscolare in palestra per il gruppo di Sarri, mentre i portieri sono già scesi in campo agli ordini dei preparatori Grigioni e Nenci. Squadra che si allenerà questa mattina, con il tecnico che invece concederà un pomeriggio di riposo ai suoi.

Dopo il pareggio per 1-1 contro il Meppen, la Lazio si ritrova sul campo dell'Hotel-Residence Klosterpforte per continuare la preparazione. Sarri ha a disposizione altri due giorni prima che la squadra lasci Marienfeld per dirigersi in Olanda per l'ultima amichevole pre-season. Sabato 7 infatti è in programma il test in casa del Twente (ore 19.30).

Pubblicato 05/08