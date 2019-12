MOVIOLA - Juventus - Lazio: Calvarese, dov'è il rosso per Matuidi?

Impegno complicato per Gianpaolo Calvarese, chiamato a dirigere la Supercoppa italiana tra Juventus e Lazio. Primo episodio da moviola dopo soli otto minuti e primissima sbavatura. Luis Alberto calcia in porta e Matuidi interviene a gamba alta e in netto ritardo sulla caviglia dello spagnolo: intervento scomposto e passibile di espulsione, ma il fischietto teramano non assegna neppure punizione dal limite nonostante ammonisca il centrocampista francese. In questa occasione il Var, coordinato da Mazzoleni, poteva richiamare l'attenzione di Calvarese per una sanzione più severa. Lucas Leiva pareggia il conto degli ammoniti, con l'arbitro che grazia prima De Sciglio (trattiene Immobile in ripartenza) e poi Radu (in ritardo su Bentancur). Ripresa più tranquilla, con Calvarese attento nella doppia ammonizione a Bentancur (entrambe nel secondo tempo), ma con quel rosso mancato a Matuidi come macchia in tutta la direzione.