Nazionali, serata da ricordare per Berisha. Due assist per Milinkovic

Ben quattro nazionali della Lazio in campo con le rispettive selezioni questa sera: due vittorie e due sconfitte, ma quantomeno per Berisha è una sconfitta dolce.

BERISHA - Serata da incorniciare per Valon Berisha, forse meno per il suo Kosovo che perde 5-3 contro l'Inghilterra. Il centrocampista della Lazio sigla una sorprendente doppietta, con il primo gol arrivato addirittura dopo neanche un minuto dal fischio d'inizio. Una rete che il Kosovo ha pagato caro, dato che poi nel primo tempo gli inglesi si sono scatenati, segnando tutti e 5 i loro gol prima dell'intervallo.

MILINKOVIC - Bene la Serbia e bene Milinkovic-Savic contro il Lussemburgo, che nella vittoria per 3-1 parte finalmente titolare e sforna ben due assist decisivi per Radonjic e Mitrovic.

STRAKOSHA - Non mantiene poi la porta inviolata Strakosha, ma può gioire comunque: la sua Albania vince 4-2 contro l'Islanda e sale a quota 9 punti nel girone.

MARUSIC - Infine, scende in campo anche Marusic con il Montenegro, che perde sonoramente contro la Repubblica Ceca per 3-0. Non una prestazione da ricordare per l'esterno laziale, che rimedia anche un cartellino giallo nel secondo tempo.

Pubblicato il 10/09 alle ore 22:37