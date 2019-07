PAIDEIA - Lazio, visite per Kiyine e Ndrecka: i dettagli - FOTO

Si sono svolte questa mattina in Paideia le visite mediche per Sofian Kiyine e Angelo Ndrecka. Doppio colpo proveniente dal Chievo Verona, per la Lazio. Il primo firma un contratto quinquennale, ed è stato subito dirottato alla Salernitana: arriva in prestito secco della durata di un anno. Centrocampista duttile, ha già giocato a Salerno in prestito due stagioni fa, siglando anche due reti. In questa nuova esperienza granata ritroverà Ventura, già conosciuto a Verona. Altro destino, invece, per Ndrecka, difensore di origini albanese che andrà a rinforzare la Primavera di Leonardo Menichini. Si tratta di un classe 2001, un terzino giovanissimo: ha debuttato in Serie A lo scorso maggio contro la Spal, a soli 17 anni, disputando tutta la gara da titolare. Con la maglia della Nazionale albanese U21 ha esordito lo scorso giugno, nella gara di qualificazione agli Europei contro la Turchia. Per entrambi, si attende solo l'ufficialità.

Pubblicato il giorno 16/7/19 alle ore 19:30