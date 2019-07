Calciomercato Lazio, oggi visite mediche per Kiyine: i dettagli

Grande traffico in Paideia, in questi giorni. Dopo le visite di ieri per Jony, Radu, Badelj e Durmisi, martedì mattina sarà invece il turno di Sofian Kiyine. Come appreso dalla nostra redazione, il centrocampista marocchino è atteso domani mattina, verso le 8, nella clinica di riferimento del club laziale. Tuttavia, il classe '97 è solo di passaggio nella Capitale: terminate le visite e firmato il contratto con i biancocelesti, si metterà subito in viaggio verso San Gregorio Magno, dove raggiungerà la Salernitana in ritiro. Si sposterà in Campania in prestito secco per la durata di un anno. La Lazio ci conta, vuole dargli fiducia: a Tare piace parecchio, ed è per questo che a Roma dovrebbe firmare un contratto quinquennale. Per ora, però, c'è Salerno, dove ha già giocato in prestito e dove ritroverebbe Ventura, che lo ha allenato nella sua sfortunata parentesi in casa Chievo.

Pubblicato il 16/07 alle 00.00