Calciomercato Lazio, nomi in uscita e novità per l'attacco: le news di oggi

CALCIOMERCATO LAZIO - Non sarà un vero e proprio nuovo arrivato, ma poco ci manca: oggi è stato innanzitutto il Radu day. In mattinata, il terzino ha svolto le visite mediche, poi è partito immediatamente alla volta del Veneto, dove si è ricongiunto finalmente ai compagni di squadra. Visite mediche anche per Jony, Badelj e Durmisi. Lo spagnolo, uscito dalla Paideia, si è recato a Isokinetic per i test specifici. Poi tutti e tre sono partiti per Auronzo dove sono arrivati in serata. Per Jony primo assaggio di Lazio e momento di conoscenza dei nuovi compagni e del tecnico Inzaghi. Per Badelj e Durmisi rimangono aperti gli scenari di calciomercato. Così come resta aperto quello relativo a Yusuf Yazici: il Lille continua a trattare con il Trabzonspor, mentre la Lazio prende tempo.

CENTROCAMPO E ATTACCO - Su Badelj si sta muovendo il Bordeaux di Paulo Sousa che ha già avuto il giocatore alla Fiorentina: contatti con la Lazio. Per Durmisi si è fatto sotto il Besiktas, ma il giocatore preferirebbe il Marsiglia. Wallace obiettivo del Wolverhampton. In entrata occhi sempre vigili al reparto d'attacco, con i nomi di Llorente, Petagna, Pavoletti e Azmoun sempre in auge. In uscita Capanni è sempre più lontano, mentre la cessione di Salvio potrebbe sbloccare il Benfica nell'acquisto di Pedro Neto e Bruno Jordao. Quattro affari con la Salernitana, compresi Kiyine e Karo, che sarebbero girati in prestito ai granata. Vicini al rinnovo sia Armini che Luiz Felipe.

