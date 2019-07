Calciomercato Lazio, Capanni sempre più lontano: le novità

CALCIOMERCATO LAZIO - Luan Capanni è sempre più lontano dalla Lazio. Il brasiliano ha salutato i compagni su Whatsapp nella chat di squadra. Come sottolinea la consueta rassegna stampa di Radiosei, il giocatore ha mandato un messaggio d’addio e di ringraziamento per la prima e ultima stagione vissuta insieme, culminata con la promozione in Primavera 1. Capanni lascerà i biancocelesti, sembra ormai destinato verso altri lidi. Il Milan è in vantaggio su due club di Championship interessati. Tanti tavoli di discussione sono aperti, curati direttamente da Kia Joorabchian, il suo nuovo procuratore (molto influente in Inghilterra). L'agente ascolterà tutte le proposte e poi sceglierà la migliore. Il futuro di Capanni è ancora tutto da scrivere, ma difficilmente sarà ancora dalle parti di Formello.

Pubblicato oggi alle 7:31