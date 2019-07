Calciomercato Lazio, frenata del Lille per Yazici: la pista si riaccende

Il calciomercato è fatto anche di ribaltoni, di affari sbloccati in un secondo, oppure di trattative sfumate a un passo dalla chiusura. E se, per il momento, l'affare tra Lille e Trabzonspor intorno a Yusuf Yazici non può dirsi definitivamente tramontato, di sicuro la frenata improvvisa nel pomeriggio ha di nuovo cambiato le carte in tavola. Questa mattina, le due società sembravano aver trovato un'intesa per il trasferimento del turco in Francia. D'altronde, che Yazici voglia partire, cambiare aria e lasciare Trebisonda, è ormai evidente. Ancora di più dopo le sue parole oggi, riportate dai media turchi, al termine dell'allenamento: "Voglio andare. So che la separazione non sarà facile, ma ho dei sogni. Il sogno più importante è rappresentare la mia città in Europa da solo, in quanto Yusuf Yazici". Il Trabzonspor, d'altro canto, non ha necessità di venderlo. Nel colloquio che il presidente Ahmet Agaoglu ha avuto con il ragazzo, gli avrebbe chiesto di restare ancora un altro anno. Trovandosi di fronte all'irremovibilità della decisione di Yazici: vuole partire, non sente ragioni.

CALCIOMERCATO LAZIO, FRENA IL LILLE - Le intenzioni del presidente del Trabzonspor lo pongono però in una posizione di forza, nella trattativa con il Lille. Proprio per questo, altrettanto irremovibile sembra essere il rifiuto di un'offerta inferiore ai 20 milioni. I francesi ne hanno messi sul piatto 15 più 3 di bonus. I turchi hanno detto no. Sullo sfondo, resta la Lazio. Che per ora, non si muove: tutto dipenderà dalla cessione di Milinkovic Savic. Quel che per il momento sembra certo, però, è che il Lille dovrà riformulare la propria proposta: nulla è concluso, il futuro di Yazici è ancora in ballo. E per il club biancoceleste, la pista si riaccende.

