Calciomercato Lazio, Durmisi diviso tra Besiktas e Marsiglia: le ultime

CALCIOMERCATO LAZIO - Riza Durmisi sembrava vicinissimo a salutare la Lazio. L'esterno danese ha saltato le visite mediche e non ha seguito i compagni ad Auronzo di Cadore. I capitolini erano pronti ad accettare la proposta da 6 milioni (prestito con obbligo di riscatto) presentata dal Besiktas. Come sottolinea l'edizione odierna de Il Tempo, il calciatore si sarebbe, però, opposto alla destinazione. L'ex Betis vorrebbe andare al Marsiglia, che però non è disposto a spendere così tanti soldi. Nei prossimi giorni se ne saprà di più e si capirà se il numero 14 cambierà idea e accetterà la Turchia o se aspetterà una mossa dei francesi. Alla Lazio non rimane che attendere e nel frattempo gli ha fatto sostenere le visite mediche. Il giocatore dovrebbe raggiungere i compagni in Veneto e mettersi al servizio di Inzaghi.

