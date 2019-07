Calciomercato Lazio, quattro calciatori alla Salernitana: tutti i nomi

CALCIOMERCATO LAZIO - Si rafforza il legame nel calciomercato tra Lazio e Salernitana. La squadra del neo tecnico Ventura ha iniziato la stagione con il ritiro di San Gregorio Magno. Tra i convocati dell'allenatore granata ci sono anche Tiago Casasola e Andreas Karo. I due, acquistati dalla Lazio tra gennaio e luglio, non hanno mai iniziato la loro avventura in biancoceleste. L'argentino, che a Salerno aveva trascorso l'ultimo anno e mezzo, è stato una precisa richiesta di Ventura. Lotito, che inizialmente aveva pensato di testarlo ad Auronzo, ha deciso di accontentare il tecnico e lo ha lasciato un altro anno in Campania. Il cipriota, invece, arriva dall'Apollon Limassol e vuole mettersi alla prova nel campionato italiano.

GLI ALTRI - Se Casasola e Karo sono già con i compagni, presto saranno raggiunti anche da Cristiano Lombardi e Sofiane Kiyine. L'esterno è tornato alla Lazio dopo il prestito al Venezia e proprio all'Arechi cerca di ritrovarsi dopo un anno complicato. Il centrocampista marocchino, invece, è stato acquistato dal Chievo dalle aquile che gli ha fatto firmare un quadriennale. Anche per l'africano, come per Casasola, si tratterà di un ritorno alla Salernitana visto che ha indossato la maglia granata nella stagione 2017/18. Questi sono i primi colpi sull'asse Roma - Salerno, ma non è escluso che prima della fine del mercato possa esserci qualche altro affare tra i due club.

LUIZ FELIPE RINNOVA FINO AL 2024

CALCIOMERCATO, WALLACE VERSO IL WOLVERHAMPTON

TORNA ALLA HOME PAGE