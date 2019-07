Calciomercato Lazio, pronto per Sofiane Kiyine un quadriennale

Un passo in avanti, nella trattativa per Sofiane Kiyine. Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb.com, la Lazio e il Chievo Verona avrebbero trovato un accordo definitivo per il centrocampista marocchino. Già da domani potrebbe arrivare l'ufficialità. Per lui, il club biancoceleste ha preparato un contratto quadriennale: per ora, andrà in prestito alla Salernitana. Nel futuro, il suo posto potrebbe essere Roma: Tare lo segue da tempo e ne apprezza le qualità. Oltre alle visite mediche in programma per Jony, domani potrebbe essere anche il giorno di Kiyine.

