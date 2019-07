Calciomercato Lazio, offerta per Kiyine del Chievo: andrà a Salerno

Come spesso accade durante il calciomercato, l'asse Roma-Salerno è più rovente che mai. Oltre a Karo - già ufficiale - e all'obiettivo Rajkovic, i biancocelesti starebbero puntando un altro potenziale acquisto da girare poi alla Salernitana. Si tratta di Sofian Kiyine, centrocampista con attitudini offensive del Chievo. Il marocchino è stato una delle poche note positive della stagione dei gialloblu e, a gennaio, il suo passaggio al Napoli sembrava cosa fatta. Non è stato così, per questo la Lazio vorrebbe approfittarne e prendere un talento in prospettiva futura. Come riporta gianlucadimarzio.com, tra i biancocelesti e il Chievo ci sarebbe già stato un incontro e le sensazioni sono positive: con il giocatore è vicina l'intesa per un quadriennale, nei prossimi giorni sono previsti nuovi colloqui tra le due società. Per Kiyine si tratterebbe di un ritorno alla Salernitana: già nel 2017/18, infatti, disputò un'ottima stagione in prestito in Campania.

MIHAJLOVIC, I MESSAGGI D'AFFETTO DEGLI EX COMPAGNI

LAZIO, PRIMO GIORNO DI RITIRO

TORNA ALLA HOMEPAGE