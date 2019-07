Calciomercato Lazio, occhi su Rajkovic: il centrale è svincolato dal Palermo

CALCIOMERCATO LAZIO, INTERESSA RAJKOVIC - Con il Palermo destinato a ripartire dalla Serie D, gran parte della rosa dei siciliani verrà inevitabilmente smantellata. Sono tanti gli svincolati di lusso - soprattutto per la cadetteria - che si libereranno dai rosanero, e tra questi c'è anche Slobodan Rajkovic. Centrale classe '89, dopo una carriera passata nelle massime serie di Olanda e Germania (con le maglie di Amburgo e PSV tra le altre), il serbo è reduce da due stagioni in Serie B: trenta presenze e due gol nel campionato appena passato, il suo profilo piace a diverse squadre. Rajkovic vorrebbe ripartire dalla Serie A, e su di lui avrebbe già messo gli occhi il Brescia. Secondo quanto riporta alfredopedulla.com, però, nelle ultime ore la Lazio si sarebbe inserita presentando al calciatore un'offerta di due/tre anni di contratto: la proposta dei biancocelesti è finalizzata a un solo scopo, quello di prelevare il giocatore per poi girarlo immediatamente in prestito alla Salernitana. Ora starà a Rajkovic scegliere se sposare il progetto granata o tentare di trovarsi un club di Serie A.

