Lazio, Acerbi a Mihajlovic: "Mister, vivi come se non avessi nulla. Coraggio!"

Da guerriero a combattente: da Francesco Acerbi a Sinisa Mihajlovic. Le parole partono dal cuore del difensore biancoceleste e arrivano all'ex gloria della Lazio. Si trascinano dietro affetto, comprensione, solidarietà, empatia e vicinanza. Sinisa ne ha bisogno per intraprendere la lotta contro la malattia che si è intromessa nel suo cammino. Francesco, in passato, li ha usati per sconfiggerla. Ecco il messaggio pubblicato da Acerbi su Instagram: "Non devi mollare, devi avere coraggio! Sono parole scontate, ma vere. Mister mi permetto di dirti di affrontare questa brutta fase appieno, fregandotene di quello che hai! Vivi come se non avessi niente e pensa sempre positivo, CORAGGIO".

