Lazio, l'ironia di Acerbi: "La vita di coppia non è stressante" - FOTO

Il ritiro di Auronzo di Cadore è il momento per la Lazio per mettere benzina nelle gambe necessaria per tutta la stagione. Ma è anche il momento degli scherzi, della sana simpatia che va a cementare un gruppo già molto solido. Una delle punte di diamante in questo senso è Francesco Acerbi, che alterna agli scherzi con Immobile l'autoironia. L'ultimo post pubblicato su Instagram non può non strappare una risata: "La vita di coppia non è stressante, lo affermo io Francesco Acerbi, 31 anni, single". La foto allegata è di un Acerbi volutamente invecchiato e con i capelli grigi. Saranno pure due settimane faticose quelle di Auronzo, ma quanto si divertono i giocatori...

