Lazio, Armini su Radu: "Onorato di poter ricevere ancora i tuoi consigli"

Stamattina le visite mediche, poi la partenza per Auronzo di Cadore. Stefan Radu è pronto a riabbracciare i compagni dopo esser stato reintegrato in rosa dalla Lazio. Una notizia accolta con soddisfazione da tutti i tifosi biancocelesti e anche da Nicolò Armini. Il difensore della Primavera, aggregato più volte in prima squadra nell'ultima stagione, direttamente dall'Armenia - dove è impegnato con l'Italia Under 19 - ha dedicato una storia Instagram al romeno: "Sarò ancora onorato di ricevere i tuoi consigli boss", il messaggio accompagnato da una foto di spalle con la maglia numero 26. La storia d'amore tra Radu e la Lazio è destinata a continuare.

