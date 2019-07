Calciomercato Lazio, il Benfica cede Salvio: ora Pedro Neto può firmare

E' cosa fatta ormai la trattativa tra Lazio e Benfica per il trasferimento di Pedro Neto e Bruno Jordao in Portogallo. Un'operazione che sposterà 20 milioni di euro nelle casse biancocelesti. I due giovani portoghesi non si sono presentati a Roma e ovviamente non risultano tra i convocati per il ritiro di Auronzo. Ma l'ufficialità del loro passaggio al Benfica ancora non è arrivata. Il motivo? Il club portoghese doveva prima definire un'operazione in uscita, quella di Salvio al Boca Juniors. Come riporta abola.pt, la trattativa si è finalmente sbloccata e l'esterno può trasferirsi in Argentina. A questo punto, spiega il portale portoghese, Pedro Neto può finalmente mettere la firma sul contratto e iniziare la sua nuova avventura al Benfica.

