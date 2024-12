Parma - Lazio | Gol di Rovella, il Var non poteva intervenire: ecco perché

La Lazio cade sul campo del Parma vittima dei propri errori e quella della terna arbitrale. Zuffieri e Paterna l'hanno fatta grossa sia nel caso del gol annullato a Rovella sia in quello del rigore concesso e poi revocato su Zaccagni. Il gol annullato al centrocampista biancoceleste per una presunta trattenuta su Haj Mohamed è qualcosa che fa discurtere già di per sé. Quelle che una volta venivano considerate cose di campo, adesso vengono vivisezionate dalle immagini. La cosa che però fa arrabbiare ancora di più è il fatto che il Var non sarebbe nemmeno dovuto intervenire. Il regolamento, infatti, spiega bene come l'intervento debba avvenire per chiaro ed evidente errore (cosa non chiara dalle immagini) e che l'intervento deve avvenire per l'infrazione della squadra attaccante nel costruire l’azione che ha portato alla segnatura o nel segnare la rete (fallo di mano, fallo, fuorigioco, ecc.). Rivedendo le immagini, però, si vede chiaramente il Parma recuperare parla con Mandela Keita dopo il presunto fallo di Rovella. Il possesso palla degli emiliani, perso per un cattivo controllo del calciatore di Pecchia, di fatto fa partire un'azione nuova che porta al gol di Rovella. Un fallo dubbio e il ricorso al' on field review non consentito. Riavvolgendo il nastro a Milan - Lazio di due stagioni fa, la rete parte con Giroud dentro l'area biancoceleste sul rinvio dal fondo, cosa che porterebbe a un calcio di punizione per le aquile, ma in quel caso gli organi ufficiali dichiararono che il Var non poteva intervenire in quanto la Lazio aveva perso il possesso palla facendo di fatto partire un'altra azione. Una diversa applicazione che punisce sempre la Lazio.

Pubblicato il 01/12