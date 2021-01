PRIMAVERA - Lazio, in Youth League ecco il Moenchengladbach: tutto quello che c'è da sapere

L'urna di Nyon ha decretato il Borussia Moenchengladbach come prossima avversaria della Lazio Primavera nei sessantaquattresimi di finale della Youth League, la Champions League dei giovani. Per la Lazio sarà la prima partecipazione assoluta alla competizione. Un format nuovo quello di quest'anno, con sola partita d'andata ad eliminazione diretta. Alle 32 squadre che hanno gareggiato nella fase a gironi di UEFA Champions League, si aggiungono i 32 campioni nazionali giovanili delle federazioni con il punteggio più alto, la cui squadra senior non ha partecipato alla fase a gironi della UEFA Champions League, prendendo parte al percorso campioni nazionali. I due percorsi verranno eseguiti separatamente per i round di 64 e 32, prima di unirsi per i round di 16 in poi. La Lazio potrà impiegare solamente tre fuoriquota classe 2001 che abbiano però almeno due anni di militanza nel club. Potranno essere impiegati Armini, Czyz, Cerbara e Nimmermeer, non rientreranno invece Novella, Ndrecka e Marino. Ecco le date.

Sessantaquattresimi: 2 e 3 marzo

Sedicesimi di finale: 6 e 7 aprile

ottavi di finale: 20 e 21 aprile

Quarti di finale: 4 e 5 maggio

Semifinali (Colovray Stadium, Nyon): 17 maggio

Finale (Colovray Statdium, Nyon): 20 maggio