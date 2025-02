RIVIVI DIRETTA - Cagliari-Lazio 1-2: Zaccagni e Taty, in Sardegna si festeggia!

Fonte: Elena Bravetti - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Serie A Enilive | 23ª giornata

Lunedì 3 febbraio 2025, ore 20:45

CAGLIARI-LAZIO 1-2 (41' Zaccagni, 56' Piccoli, 64' Castellanos)

CAGLIARI (4-5-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Augello; Zortea, Makoumbou (88' Prati), Adopo, Viola (68' Gaetano), Felici (88' Mutandwa); Piccoli.

A disp.: Iliev, Sherri, Deiola, Prati, Marin, Jankto, Palomino, Pavoletti, Obert, Cogoni, Gaetano, Mutandwa.

All: Davide Nicola.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Hysaj (61' Gigot), Gila, Romagnoli, Marusic; Rovella, Guendouzi; Isaksen (87' Pedro), Dia (87' Noslin), Zaccagni (87' Dele-Bashiru); Castellanos.

A disp.: Mandas, Furlanetto, Tchaouna, Ibrahimovic, Zazza.

All.: Marco Baroni

Arbitro: Gianluca Manganiello (sez. Pinerolo); Assistenti: Berti - Cipressa; IV ufficiale: Monaldi; V.A.R.: Paterna; A.V.A.R.: Abisso

Ammoniti:

SECONDO TEMPO

90'+5' Arriva il triplice fischio dell'arbitro Manganiello: finisce in questo momento Cagliari-Lazio.

90'+4' Dele-Bashiru si conquista il calcio d'angolo: dalla bandierina va Guendouzi, che scambia con lo stesso numero 7 biancoceleste.

90' Comunicato in questo momento l'extra-time: si giocherà per altri cinque minuti.

88' Cambia anche il Cagliari: fuori Felici e Makoumbou, dentro Mutandwa e Prati.

87' Si concretizzano i tre cambi in casa Lazio: Dia, Isaksen e Zaccagni fuori, Noslin, Pedro e Dele-Bashiru dentro.

86' Felici dalla bandierina, va sul primo palo e Dia allontana. Marusic fa buona guardia su Pavoletti nello sviluppo della stessa azione. Si chiude con un fallo in attacco di Piccoli su Provedel.

85' La conclusione di Deiola si perde, per fortuna, al lato della porta. Ma c'è la deviazione avversaria, sarà angolo.

85' Pronto un triplo cambio in casa Lazio: stanno per entrare Pedro, Noslin e Dele-Bashiru.

84' Imbucata di Felici per Piccoli, un'ottima palla filtrante su cui arriva in anticipo Provedel!

82' Momento 'caldissimo' con il Cagliari in pressing: arriva la conclusione di Zortea, buono l'intervento in copertura di Castellanos.

81' Rovella ancora attento su Makoumbou: duella col calciatore rossoblù, interrompe l'azione mettendo la palla in out.

76' Zaccagni dalla bandierina: traiettoria sul secondo palo, ma Mina svetta su tutti e allontana il pericolo.

75' Fuori Zappa, dentro Pavoletti. Poi Deiola per Adopo.

75' Caprile toglie a Isaksen la gioia del gol: il danese fa veramente tutto bene, ma il portiere intuisce la traiettoria e mette fuori la palla con la punta delle dita.

74' Squillo del Cagliari, che parte da un erroraccio di Gila. Provedel non riesce ad evitare il calcio d'angolo.

70' Fallo di Romagnoli, che poi si chiarisce con l'arbitro: calcio di punizione in favore del Cagliari, di cui si occupa Zappa.

68' Primo cambio per Nicola: fuori Viola, dentro Gaetano.

64' GOOOOOOOOOLLLLL!!! La Lazio di nuovo in vantaggio con Castellanos! Isaksen mette la palla al centro dell'area, Dia fa sponda, Zaccagni prova ad arrivarci di testa ma alla fine è il Taty a mettere in rete!

61' Si concretizza il cambio: fuori Hysaj, dentro Gigot. L'ex Marsiglia agirà da centrale, Gila si sposta a destra.

60' Sembra destinato al cambio obbligato Hysaj-Gigot: mentre lo staff medico mette una vistosa borsa del ghiaccio sulla coscia di Hysaj. Nel frattempo, Lazio momentaneamente in inferiorità numerica.

59' Problemi per Hysaj, che rimane a terra. Il calciatore sembra aver sentito tirare, e lo spiega a gesti allo staff medico.

58' Calcio d'angolo per la Lazio: va Zaccagni, Romagnoli salta da solo ma, troppo lontano, non riesce a dar forza e angolazione al pallone. Caprile può parare e rimettere in out.

57' Bella azione per la Lazio: Isaksen corre, poi serve Castellanos in area. Caprile è bravo a rimanere in piedi e a togliere lo specchio della porta all'argentino.

56' Pareggia il Cagliari: Viola crossa in area, Piccoli svetta sul secondo palo mettendo la palla alle spalle di Provedel.

55' Altra buona azione del Cagliari, che si conclude col calcio d'angolo in favore dei rossoblù. Viola è pronto a battere dalla bandierina.

54' Mina e Makoumbou fermano Castellanos, ma facendo fallo. L'argentino finisce a terra, Manganiello opta per il calcio di punizione in favore della Lazio.

53' Imbucata di Adopo per Zortea: Romagnoli capisce tutto e interviene in scivolata.

50' Felici mette una bella palla al centro dell'area, sullo sviluppo della stessa azione arriva la conclusione di Adopo, alta sopra la traversa.

46' Primo tiro del Cagliari dopo pochissimi secondi dalla ripresa: palla di Zortea che finisce al lato della porta di Provedel.

46' Fischia l'arbitro: inizia la ripresa! Nessun cambio per i due allenatori.

PRIMO TEMPO

45'+1' Solamente un minuto di recupero: arriva il duplice fischio dell'arbitro. Quindici minuti d'intervallo, poi partirà il secondo tempo di Cagliari-Lazio.

45' Liscio di Zortea sugli sviluppi del calcio d'angolo: contropiede Lazio che s'interrompe col fallo di Luperto su Isaksen.

43' Guendouzi-Felici, per l'arbitro non c'è fallo. La Lazio corre verso la porta di Caprile, poi - troppo leziosa - non riesce a rendersi pericolosa.

41' GOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLL! Arriva il vantaggio biancoceleste: Zaccagni, in spaccata, la mette alle spalle di Caprile! Bella azione di Isaksen, la palla arriva a Hysaj che crossa in area: Dia attacca la profondità, da dietro arriva il capitano!

38' Imbucata di Guendouzi per Dia: c'è Mina, raddoppia Makoumbou che allontana il pericolo. La Lazio rimane comunque in possesso palla.

37' Brutta botta alla caviglia per Romagnoli, che finisce per qualche secondo a terra, salvo poi rialzarsi e proseguire la sua partita.

36' Giocata spettacolare di Castellanos, che prova a impensierire Caprile con una rabona. Bel gesto tecnico, ma totalmente inefficace: la palla si "spegne" tra i guantoni del portiere.

35' Zaccagni contro Caprile, il numero 10 prova con un pallonetto a mettere la palla al centro, ma non c'è alcun compagno. Occasione sprecata

34' Castellanos ci prova dalla lunga distanza: la palla non gli si abbassa abbastanza, finisce di poco alta sopra la traversa.

33' Imbucata di Piccoli per Zortea, Marusic è in vantaggio, arriva sulla palla e appoggia a Provedel che fa ripartire l'azione.

27' Confermata la scelta del campo relativa al non fallo di Felici su Hysaj: si prosegue con una rimessa laterale.

27' Felici duella con Hysaj, che finisce in area di rigore: per l'arbitro non c'è il fallo né tantomeno gli estremi per il penalty.

25' Augello crossa bene sul secondo palo, provvidenziale Romagnoli ad allontanare il pericolo.

24' Marusic s'invola tutto solo sulla fascia: poi prova a chiamare in causa Isaksen. Tuttavia, c'era posizione di fuorigioco del montenegrino, palla a Caprile.

23' Da calcio d'angolo, Gila e Zaccagni arrivano sulla palla. Blocca Caprile.

21' Buona azione della Lazio orchestrata da Rovella: viene servito Isaksen, che però non riesce a chiamare in causa Dia. O perlomeno a farlo in modo preciso. C'è però la deviazione avversaria, sarà angolo.

19' Dopo il check del Var, il gol non viene comunque convalidato ma per tocco di mano di Dia, non per off-side.

17' Palla dentro di Rovella, non c'arriva Castellanos ma Dia che, servito praticamente da Luperto, mette la palla in rete. La posizione è di off-side secondo il guardalinee, il gol viene annullato.

16' Il Cagliari vuole ripartire velocemente: Piccoli fa fallo su Gila, l'arbitro attende qualche secondo ma poi fischia fallo. Sarà punizione in favore della Lazio.

13' Calcio d'angolo questa volta per il Cagliari dopo la deviazione di Hysaj: Piccoli dalla bandierina, Mina svetta ma Provedel blocca.

11' Grande occasione per il Cagliari: Piccoli, al centro dell'area di rigore, non riesce a deviare la palla verso la porta, che si perde in out.

11' Cross di Marusic per Isaksen, anticipa Augello che allontana il pericolo. La Lazio prova comunque a farsi vedere dalle parti di Caprile, il Cagliari spera di sfruttare le chance in contropiede.

10' Calcio di punizione in favore della Lazio dopo la trattenuta di Mina su Zaccagni. Il numero 10 si lamenta con l'arbitro: avrebbe voluto anche il cartellino giallo.

9' Bel cross all'indirizzo di Castellanos al centro dell'area: difficile coordinarsi per l'argentino, che alla fine non riesce a concludere in modo pericoloso.

7' Seconda opportunità per i rossoblù dopo la deviazione di Isaksen in out. Arriva Adopo, allontana Castellanos.

6' Prima conclusione pericolosa per il Cagliari. Viola riceve da Zortea e va al tiro: c'arriva Provedel, che devia in angolo.

4' Palla sul primo palo: ci prova Dia. Poi occasione anche per Marusic al centro dell'area di rigore. Alla fine, respinge Piccoli.

3' Hysaj conquista il primo corner della partita, duellando con Felici. Dalla bandierina Isaksen è pronto a mettere la palla al centro dell'area.

1' Prima azione della Lazio, che mantiene il possesso palla in questi primissimi secondi del match. Castellanos serve in verticale Hysaj: l'albanese - in posizione di off-side - si disinteressa del pallone.

1' Fischia l'arbitro Manganiello: inizia in questo momento la sfida tra Cagliari e Lazio.

AGGIORNAMENTO ORE 20.15 - Anche capitan Zaccagni ha analizzato la sfida contro il Cagliari. L'ha fatto ai microfoni di Dazn: "Bisogna lavorare sulla testa" (QUI LE SUE DICHIARAZIONI).

AGGIORNAMENTO ORE 20.10 - Ai microfoni dei canali ufficiali biancocelesti, è intervenuto nel pre-gara Gustav Isaksen (QUI LE SUE DICHIARAZIONI).

Buonasera amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it da Elena Bravetti e benvenuti alla diretta scritta di Cagliari-Lazio, match del monday night del 23° turno di Serie A. Appuntamento alle 20.45 per il fischio d'inizio del match.

Seguono aggiornamenti