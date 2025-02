RIVIVI DIRETTA - Inter-Lazio 2-0: Baroni eliminato, Arnautovic e Calhanoglu in gol

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Coppa Italia Frecciarossa | Quarti di finale

Martedì 25 febbraio 2025, ore 21:00

Stadio Giuseppe Meazza, Milano

INTER-LAZIO 2-0 (38' Arnautovic, 76' Calhanoglu)

INTER (3-5-2): Martinez; Pavard, De Vrij, Bisseck; Darmian (20' Dumfries), Frattesi (84' Barella), Asllani (62' Calhanoglu), Zielinski, Dimarco (62' Bastoni); Taremi, Arnautovic (62' Correa).

A disp.: Calligaris, Taho, Lautaro Martinez, Acerbi, Mkhitaryan, Barella, De Pieri, Alexiou, Berenbruch, Topalovic, Cocchi.

All.: Simone Inzaghi

LAZIO: Mandas; Lazzari, Gigot, Romagnoli (45' Gila), Pellegrini (60' Tavares); Rovella, Guendouzi; Isaksen (78' Ibrahimovic), Dia, Zaccagni (60' Noslin); Tchaouna (60' Pedro).

A disp.: Provedel, Furlanetto, Belahyane, Provstgaard, Marusic.

All.: Marco Baroni

Arbitro: Michael Fabbri (sez. Rimini); Assistenti: Imperiale - Capaldi; IV ufficiale: Pezzuto; V.A.R.: Chiffi; A.V.A.R.: Aureliano

Ammoniti: 14' Asslani (I), 36' Pellegrini (L), 78' Ibrahimovic (L), 85' Dumfries (I)

SECONDO TEMPO

90'+4' Triplice fischio: finisce in questo momento la gara tra Inter e Lazio. Nerazurri che proseguiranno il proprio percorso in Coppa Italia: il prossimo impegno sarà il derby contro il Milan.

90' Comunicato in questo momento l'extra-time: si giocherà per altri quattro minuti.

90' Calhanoglu per Taremi, che viene chiuso da Gila. Sarà calcio d'angolo per l'Inter.

85' Arriva l'ammonizione per Dumfries, "colpevole" di esser intervenuto in ritardo su Tavares.

84' Cambia ancora Inzaghi: fuori Frattesi, dentro Barella.

80' Occasione per la Lazio con Pedro: la sua conclusione, in virtù della deviazione di Bisseck, colpisce la traversa.

79' Cartellino giallo anche per Ibrahimovic, al suo esordio in biancoceleste.

78' Altro cambio in casa Lazio: entra Ibrahimovic, fuori Isaksen.

76' Dal dischetto va Calhanoglu: spiazza Mandas e arriva il raddoppio da parte dell'Inter.

75' Correa finisce a terra in area: l'arbitro sanziona col calcio di rigore il tocco di Gigot sull'argentino.

73' L'Inter si fa più aggressiva: Tavares interviene fallosamente su Dumfries, ripartirà l'Inter da calcio di punizione. Gila anticipa Bisseck, interrompendo l'azione.

70' Il difensore nerazzurro viene medicato e con una visibile benda in testa può proseguire la sua gara.

68' Gioco interrotto per il colpo subito alla testa da Bastoni, che si è scontrato con De Vrij. Medici in campo per accertarsi delle sue condizioni.

67' Accelerazione di Gila, che poi crossa in area: bravo De Vrij a deviare in angolo, la palla sarebbe potuta arrivare a Dia, che era già nei dintorni.

62' Triplo cambio anche per l'Inter: fuori Arnautovic, Dimarco e Asslani; dentro Correa, Bastoni e Calhanoglu.

60' Triplo cambio per la Lazio: dentro Noslin, Tavares e Pedro. Escono dunque Zaccagni, Pellegrini e Tchaouna.

58' Girata volante di Zaccagni su Martinez! Altra occasione per la Lazio, e altre grande giocata sfiorata per il numero 10 della Lazio!

57' Buona occasione per l'Inter: Bisseck, servito in verticale, chiama in causa Taremi. Provvidenziale l'intervento di Mario Gila.

51' Cross col destro di Isaksen, ancora Pavard ad allontanare il pericolo. La Lazio torna ad aggredire l'avversario.

49' Isaksen è senza dubbio l'uomo più pericoloso sponda Lazio: prova la conclusione in porta, Martinez c'arriva con i piedi, togliendogli la gioia del gol del pareggio.

45' Fischia l'arbitro: inizia il secondo tempo di Inter-Lazio.

45' Cambio per Baroni: fuori Romagnoli, dentro Gila.

PRIMO TEMPO

45'+3' Duplice fischio dell'arbitro: finisce il primo tempo del match.

45'+3' Destro di Asslani dalla lunghissima distanza: la palla finisce di poco al lato della porta.

45' Comunicato in questo momento l'extra-time: si giocherà per altri tre minuti.

45' Zaccagni dalla bandierina, la palla arriva a Pellegrini, che poi subisce fallo da Dimarco: il calciatore biancoceleste rimane a terra.

44' Decisivo intervento di Pavard, che mette in out la palla messa la centro dell'area da Zaccagni. Calcio d'angolo per la Lazio.

38' Arriva il vantaggio dell'Inter: dagli sviluppi del calcio d'angolo battuto da Dimarco, Arnautovic mette la palla alle spalle di Mandas, che non può far nulla.

36' Cartellino giallo anche per Pellegrini, che interviene fallosamente su Arnautovic.

35' Calcio d'angolo battuto da Zaccagni, ci prova Gigot: ma l'occasione più ghiotta arriva sui piedi di Guendouzi, il tiro viene respinto da Taremi.

33' Ci riprova Isaksen, sempre dalla distanza: l'arbitro Fabbri prima dà la rimessa dal fondo, poi opta per il calcio d'angolo, imbeccato dall'assistente.

29' Dopo qualche secondo trascorso a terra, il difensore si rialza: può proseguire la sua partita.

28' Problemi per Gigot, che si fa male nel contrasto con Taremi. Il francese è a terra e in questo momento il gioco è fermo.

27' Ci riprova Isaksen dalla distanza ma arriva sul piede debole e quindi non è granché: la conclusione viene bloccata con sicurezza da Martinez.

20' Problemi per Darmian, che rimane a terra per un problema che sembra esser muscolare. Staff medico in campo e primo cambio obbligato per Inzaghi.

18' Va il danese dalla bandierina: scambia con Guendouzi e Rovella, alla fine si torna addirittura da Mandas. Viene servito Zaccagni, ma è in posizione di off-side.

17' Primo squillo per la Lazio: Isaksen, ben attivato da Tchaouna, prova il mancino: il pallone viene deviato in calcio d'angolo da Martinez.

15' Pressione di Arnautovic su Mandas, che alla fine mette direttamente la palla in out. Il portiere chiede scusa ai compagni per aver ritardato l'intervento.

14' Zaccagni rimane a terra a causa di un intervento falloso di Asslani: il calciatore dell'Inter rimedia anche il cartellino giallo. Era diffidato, salterebbe l'ulteriore semifinale di andata.

10' Secondo calcio d'angolo in pochi minuti per la Lazio: buona azione individuale di Zaccagni, Darmian non si fa sorprendere e devia in out.

9' Inserimento in verticale all'indirizzo di Dia, che però viene murato da Bisseck: il difensore mette la palla in out, sarà corner in favore della Lazio.

8' Cross di Frattesi all'indirizzo di Dimarco: anticipa per due volte Lazzari.

6' Ottima chiusura di Pellegrini, che anticipa sia Taremi che Zielinski, potenzialmente pericolosi in fase offensiva.

5' Palleggio prolungato da parte dell'Inter, che fino a questo momento ha controllato il possesso.

1' Fischia l'arbitro: inizia in questo momento la sfida tra Inter e Lazio.

Buonasera amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it da Elena Bravetti e benvenuti alla diretta scritta di Inter-Lazio, gara valida per i quarti di finale di Coppa Italia. Una gara secca, senza la possibilità di supplementari: in caso di pareggio, si andrà direttamente ai calci di rigore. La vincente affronterà in semifinale il Milan, uscito vincente dal match contro la Roma. Appuntamento alle 21.00 con il fischio d'inizio del match.

Seguiranno aggiornamenti

TORNA ALLA HOMEPAGE