RIVIVI DIRETTA - Lazio-Atalanta 1-1: Brescianini regala il pari in extremis alla Dea

Fonte: Elena Bravetti - Lalaziosiamonoi.it

DIRETTA LAZIO ATALANTA |

Serie A Enilive | 18ª giornata

Sabato 28 dicembre 2024, ore 20:45

Stadio Olimpico, Roma

LAZIO-ATALANTA 1-1 (27' Dele-Bashiru, 88' Brescianini)

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares (62' Pellegrini); Guendouzi, Rovella; Tchaouna (62' Isaksen), Dele-Bashiru, Zaccagni (70' Dia); Castellanos (83' Castrovilli).

A disp.: Mandas, Furlanetto, Gigot.

All.: Marco Baroni

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien (45' Kossounou), Kolasinac (83' Brescianini); Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta (45' Cuadrado); Pasalic (56' Samardzic); De Ketelaere (65' Zaniolo), Lookman.

A disp.: Rui Patricio, Rossi, Toloi, Godfrey, Sulemana, Palestra, Scalvini, Vlahovic.

All.: Gian Piero Gasperini

Arbitro: Davide Massa (sez. Imperia); Assistenti: Bindoni - Rossi M.; IV ufficiale: Manganiello; V.A.R.: Di Paolo - A.V.A.R.: Sozza

Ammoniti: 35' Hien (A), 69' Zaccagni (L), 70' Cuadrado (A), 90' Rovella (L), 90'+4' De Roon (A)

SECONDO TEMPO

90'+4' Triplice fischio: finisce in questo momento Lazio-Atalanta.

90'+4' Ammonito anche De Roon per proteste.

90' Comunicato in questo momento l'extra-time: si giocherà per altri quattro minuti.

90' Gesto di stizza di Rovella, che lancia il pallone verso Carnesecchi. Massa lo ammonisce.

88' Arriva il gol dell'1-1, porta il nome di Brescianini. L'assist è di Lookman, servito a sua volta da Zaniolo.

86' Dia aspetta veramente troppo per mandare in rete Isaksen. Alla fine la palla arriva comunque al danese, che prova a metterla in area. La sfera però s'impenna e non riesce ad essere giocata da altri biancocelesti.

83' Esce Castellanos, dentro Castrovilli. Per Gasperini, fuori Kolasinac, dentro Brescianini.

83' Romagnoli ferma la progressione di Lookman mettendo la palla in angolo: va Samardzic dalla bandierina, la palla viene allontana dalla difesa dell'Atalanta.

80' Guendouzi devìa ma l'ultimo a toccare la palla è Bellanova: palla a Provedel.

79' Calcio di punizione per la Lazio dopo l'intervento di Ederson su Guendouzi: va Castellanos, la palla colpisce la barriera.

78' Troppo centrale la conclusione di Dia, Carnesecchi para. Sulla respinta non riesce a ribadire in rete Castellanos!

77' Fallo di Isaksen su Cuadrado: salvato il danese, che ha rischiato il cartellino giallo e quindi la squalifica nel derby.

75' Calcio d'angolo in favore dell'Atalanta dopo la deviazione di Marusic: provvidenziale Pellegrini, Provedel la blocca!

73' Lookman ci prova ancora dal limite dell'area: la palla si perde in out, al lato della porta.

72' Il cross di Cuadrado attraverso tutta l'area senza trovare l'intervento di alcun compagno di squadra: non c'arriva né Zaniolo né Bellanova, marcato bene da Pellegrini.

71' Che bel contropiede quello della Lazio: a Dia la possibilità di siglare il gol del raddoppio!

70' Ammonito anche Cuadrado per la brutta entrata su Isaksen.

70' Cambia ancora Baroni: fuori Zaccagni, dentro Dia.

69' Ammonito Zaccagni per il fallo su Zaniolo: è il primo biancoceleste a essere sanzionato.

67' Crampi per Zaccagni, che rimane per qualche secondo a terra in area di rigore "soccorso" dai suoi stessi compagni.

66' L'Atalanta si rifà sotto: il cross di Bellanova viene murato da Pellegrini, la Dea rimane comunque in possesso palla e riparte dalla rimessa laterale.

65' Fuori De Ketelaere, dentro Zaniolo, "accolto" dai fischi dell'Olimpico.

62' Doppio cambio per la Lazio: fuori Tchaouna e Tavares, dentro Isaksen e Pellegrini.

61' Ancora una chance per l'Atalanta, sempre con Lookman: la conclusione è troppo angolata e si perde al lato della porta. Poi ancora la conclusione di Samardzic viene deviata da Marusic in angolo.

60' Ci prova ancora la Dea: il colpo di testa di Lookman si perde al lato della porta di Provedel.

56' Cambia ancora Gasperini: Samardzic al posto di Pasalic.

56' Prima Pasalic poi De Roon atterranno Rovella: il fallo è dell'olandese, il calcio di punizione in favore della Lazio.

55' Che bravo Gila a murare Lookman, evitando anche il calcio d'angolo!

53' Cross di Bellanova per Cuadrado: la palla va di pochissimo al lato della porta difesa da Provedel.

52' Bell'azione della Lazio: cross di Zaccagni all'indirizzo di Castellanos, ma c'è la deviazione avversaria. Si riparte dalla rimessa laterale.

50' Cross di Guendouzi troppo sul portiere: la presa è facile per Carnesecchi.

48' Intervento di Bellanova su Zaccagni e calcio di punizione in favore della Lazio, che riparte da Guendouzi.

46' Inizio subito 'sprint' dell'Atalanta: ci prova Lookman, ma la palla viene deviata in angolo. Va Cuadrado dalla bandierina, Provedel allontana.

45' Doppio cambio per l'Atalanta: fuori Hine e Zappacosta, dentro Kossounou e Cuadrado.

45' Fischia l'arbitro: inizia il secondo tempo di Lazio-Atalanta.

PRIMO TEMPO

45'+2' Duplice fischio: finisce in questo momento il primo tempo di Lazio-Atalanta.

45'+2' Zappacosta mette una buona palla al centro dell'area, Pasalic la spizza, Djimsiti sul secondo palo ma si perde in out.

45' Comunicato in questo minuto l'extra-time: si giocherà per altri due minuti.

42' Tavares mette una bella palla in area di rigore, all'indirizzo di Tchaouna, che però la prende male e non riesce ad indirizzarla in porta.

41' Tchaouna va direttamente alla conclusione in porta: "rimprovero" da parte di Zaccagni, che voleva esser servito in virtù di una miglior posizione da cui provare il tiro.

39' De Roon e Tchaouna con quest'ultimo che rimane a terra. L'Atalanta mette la palla in out, poi ridata dalla Lazio una volta che l'arbitro indica di riprendere il gioco.

38' Tavares e Zaccagni sulla palla, alla fine va il numero 10. Ma la palla che mette in area non viene arpionata da alcun compagno, l'Atalanta recupera.

37' Pasalic inteviene irregolarmente su Castellanos: "solo" calcio di punizione in favore della Lazio, ma niente ammonizione per il calciatore della Dea.

36' Pallone respinto della difesa dell'Atalanta, niente di fatto.

36' Tchaouna guadagna un calcio d'angolo per la Lazio, lo batterà lui stesso.

35' Giallo a Hien per fallo su Dele-Bashiru: è il primo ammonito della partita

34' Zappacosta crossa al centro dell'area, ma Provedel fa buona guardia.

32' Bravo Provedel a uscire sul passaggio in verticale, poco preciso, di Kolasinac all'indirizzo di De Ketelaere.

31' Gila s'invola con coraggio - tutto da solo - verso la porta difesa da Carnesecchi. Alla fine la difesa dell'Atalanta interviene e recupera la palla.

30' L'arbitro, al termine dell'azione, va a sincerarsi delle condizioni di Guendouzi, rimasto a terra dopo uno scontro duro con Hien.

29' Riparte ancora la Lazio con Tavares: inizia a correre sulla fascia, ma si porta la palla in out.

27' GOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLL!!!! Dele-Bashiru porta in vantaggio i biancocelesti! Tutto parte da Tchaouna, che chiama in causa Castellanos e ancora Rovella. L'assist del numero 6 è una prodezza: Dele-Bashiru si trova a tu per tu con Carnesecchi e lo scavalca mettendo la palla alle sue spalle.

25' Allarme rientrato per il capitano biancoceleste, che sembra poter proseguire la partita. Per sicurezza, inizia a riscaldarsi a bordo campo Isaksen. Insieme a lui anche Pellegrini.

24' Medici in campo per accertarsi delle condizioni di Zaccagni, finito a terra dopo il contrasto con Djimsiti.

23' Zaccagni recupera una palla preziosissima, chiamando in causa Rovella. Il centrocampista tenta la conclusione, che però si perde al lato della porta.

22' Fallo di Ederson su Guendouzi e calcio di punizione in favore della Lazio, di cui si occupa direttamente Romagnoli, che ricostruisce l'azione.

21' Possesso palla Atalanta, con De Ketelaere che mette una buona palla in area. La conclusione è quella di Zappacosta, che colpisce l'esterno della rete.

17' Calcio d'angolo in favore dell'Atalanta: va Zappacosta dalla bandierina, allontana il pericolo la difesa della Lazio. Anche sulla seconda palla messa al centro dell'area, sempre dal numero 77 della Dea.

15' Corner battuto corto, poi nuovamente il tentativo di mettere la palla in mezzo all'area da parte della Lazio: mura la difesa nerazzurra.

14' Tavares si conquista il calcio d'angolo: Zaccagni pronto a calciare dalla bandierina del corner.

13' Gila recupera palla e chiama in causa Castellanos per un potenziale contropiede. Hien interviene irregolarmente sull'argentino, calcio di punizione in favore della Lazio.

11' Lazio vicinissima al gol per tre volte: Carnesecchi provvidenziale per due volte su Castellanos, poi arriva la conclusione di Guendouzi che colpisce l'incrocio dei pali!

11' Si fa vedere anche l'Atalanta dalle parti di Provedel: Zappacosta chiama in causa Pasalic, che prova il tiro direttamente verso Provedel. Il portiere para senza ulteriori sussulti.

10' Buona occasione per la Lazio con il Taty, che ha la possibilità d'involarsi tutto solo verso la porta avversaria. Ma viene murato facilmente dalla difesa dell'Atalanta.

9' Non si chiude il triangolo Castellanos-Tavares: alla fine dell'azione viene chiamato in causa direttamente Carnesecchi che evita il calcio d'angolo.

6' Ci prova Castellanos dalla lunghissima distanza: la palla non inquadra la porta e si perde in out.

4' Bella progressione di Nuno Tavares sulla fascia, marcato da Bellanova. Nel momento del cross, scivola e perde la palla. L'Atalanta ha il tempo di recuperare.

3' Passaggio in verticale all'indirizzo di Tchaouna, che riesce a colpire la palla ma senza entrarne in possesso. Brava la retroguardia dell'Atalanta a chiudere l'azione.

2' La Lazio si lamenta per un colpo di mano di Djimsiti, che però l'arbitro no vede: si riparte dalla rimessa laterale.

1' Fischia in questo momento l'arbitro Massa: inizia Lazio-Atalanta.

AGGIORNAMENTO ORE 20.00 - I giocatori di entrambe le squadre fanno il proprio ingresso in campo per iniziare il riscaldamento.

Buonasera amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it da Elena Bravetti e benvenuti alla diretta scritta di Lazio-Atalanta, in programma questa sera alle 20.45 allo stadio Olimpico di Roma. Dopo la vittoria al Via del Mare contro il Lecce, la squadra di Baroni è chiamata a un'ardua impresa: chiudere bene il 2024 contro la capolista, la Dea guidata da Gasperini. Una sfida ricca di colpi di scena e spettacolare per i tanti tifosi che hanno riempito l'Olimpico in occasione del match.

Seguono aggiornamenti